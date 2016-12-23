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Президент Казахстана и председатель Коллегии ЕЭК обсудили повестку заседания Высшего Евразийского экономического совета

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/EAES/full/1156...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399037-ru.html

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23 декабря 2016, 14:10       Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Кабар/. 22 декабря в Астане Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян обсудили повестку предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое состоится 26 декабря в Санкт-Петербурге.
В 2016 году Евразийская экономическая комиссия совместно с государствами-членами под председательством Казахстана в ЕАЭС подготовила ряд важных документов по вопросам дальнейшего развития евразийской интеграции. Они будут рассмотрены на предстоящем заседании. На повестке - вопросы совместной координации транспортной политики, таможенного законодательства, формирования общего рынка электроэнергетики.
Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян проинформировал Президента Республики Казахстан о текущем состоянии вопросов, которые будут рассмотрены главами государств.​
Пресс-служба ЕЭК

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