ЕАЭС изучает международный опыт реализации цифровой повестки

23 декабря 2016, 14:12 Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Кабар/. В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) активно обсуждается общая цифровая повестка. Следующим шагом будет проработка стратегических инициатив в формировании цифровой экономики, поэтому важно понимать, какой позитивный и негативный опыт накоплен у соседних стран.

На семинаре - презентации "Европейский опыт в построении единого цифрового рынка" член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян отметила заинтересованность ЕАЭС в использовании международного опыта в реализации цифровой повестки, лучших практик в этой сфере и цифровых инициатив.

"Обсуждение цифровой повестки в формате рабочей группы дало понимание, что нам еще многому нужно учиться, мы - в начале пути, - сказала Карине Минасян. - Европейский союз в прошлом году выступил с инициативой построения на своей территории единого цифрового рынка. Опыт ЕС в этом ключе нам кажется очень показательным".

Европейский союз выделяет три опоры для цифрового рынка: лучшие условия доступа для потребителей и бизнеса на территории Европы, создание единых правовых условий и равных конкурентных возможностей для цифровых сетей и инновационных сервисов, максимизация потенциала роста цифровой экономики.

На встрече старший советник по цифровой стратегии Европейской комиссии Деклан Дизи отметил, что данные - это основа цифрового будущего. По информации Международного союза электросвязи, в период с 2000 по 2015 год удельный вес пользователей интернета в мире увеличился почти в семь раз − с 6,5 до 43% населения. По данным агентства Internet World Stats, на июнь 2016 года число пользователей интернета в Армении достигло почти 70%, в Беларуси - 59%, в Казахстане - 54,3%, в Кыргызстане - 36,2%, в России - 75,5%.

Одна из задач на пути развития цифровой экономики - это обеспечение безопасности при трансграничных покупках с точки зрения обеспечения гарантий по защите персональных данных потребителей.

ЕАЭС планирует взять наиболее успешный опыт из истории Европейского союза и других интеграционных объединений при формировании и реализации цифровой повестки, а затем и построении цифровой экономики. По итогам презентации Карине Минасян выразила надежду, что состоявшаяся встреча станет началом следующего этапа мероприятий в цикле семинаров - презентаций по цифровой повестке ЕАЭС.

Пресс-служба ЕЭК