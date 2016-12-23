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ЕАЭС изучает международный опыт реализации цифровой повестки

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/EAES/full/1156...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399036-ru.html

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23 декабря 2016, 14:12       Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Кабар/. В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) активно обсуждается общая цифровая повестка. Следующим шагом будет проработка стратегических инициатив в формировании цифровой экономики, поэтому важно понимать, какой позитивный и негативный опыт накоплен у соседних стран.
На семинаре - презентации "Европейский опыт в построении единого цифрового рынка" член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян отметила заинтересованность ЕАЭС в использовании международного опыта в реализации цифровой повестки, лучших практик в этой сфере и цифровых инициатив.
"Обсуждение цифровой повестки в формате рабочей группы дало понимание, что нам еще многому нужно учиться, мы - в начале пути, - сказала Карине Минасян. - Европейский союз в прошлом году выступил с инициативой построения на своей территории единого цифрового рынка. Опыт ЕС в этом ключе нам кажется очень показательным".
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Одна из задач на пути развития цифровой экономики - это обеспечение безопасности при трансграничных покупках с точки зрения обеспечения гарантий по защите персональных данных потребителей.
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Пресс-служба ЕЭК

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