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ГРС презентовала донорам биометрические паспорта и Стратегия развития Службы до 2018 года

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399035-ru.html

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23 декабря 2016, 14:17       Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Кабар/. Государственная регистрационная служба (ГРС) при Правительстве КР презентовала донорскому сообществу эскизы электронных биометрических паспортов и Стратегию развития Службы до 2018 года, сообщает пресс-служба ведомства.
Председатель ГРС Тайырбек Сарпашев рассказал, что в ноябре 2015 года партнерам по развитию была презентована Концепция второго этапа внедрения Единого государственного реестра населения (ЕГРН). "По итогам 2016 года благодаря поддержке Президента АлмазбекаАтамбаева и доноров на реализацию второй концепции Единого государственного реестра были привлечены порядка 1 млрд. сомов. Сегодня вы видите результат работы. Мы вместе с вами прошли больше половины пути. Надеемся на вашу поддержку в завершении начатых работ", - сказал Сарпашев, обращаясь донорам.
По его словам, совершенствование государственной регистрационной системы и оказываемых услуг населению, а также улучшение инфраструктуры являются основными задачи ГРС до 2018 года.
Он также подчеркнул, что начиная с весны 2017 года начнется выдача электронных биометрических паспортов.
В рамках ЕГРН и будут внедряться электронные биометрические паспорта и ряд других автоматизированных информационных систем (АИС).
Также в данное время в рамках реализации ЕГРН в системе ГРС запущены 19 автоматизированных информационных систем. Например, АИС "ЗАГС", АИС "Паспорт", АИС "Адресно справочное бюро", "Адресный регистр", "Тестирование водительского состава", "Онлайн аукцион" и другие. Все эти автоматизированные информационные системы являются инструментами электронного правительства.
"Ежегодно около 2 млн человек получают разные виды государственных услуг в системе ГРС. Поэтому для каждого гражданина самым главным является быстрое и качественное получение государственныхуслуг. Именно биометрические паспорта позволяют гражданам быстро и качественно получать государственные услуги. Биометрический паспорт - это ключ каждого гражданина в базу данных. Если у гражданина на руках имеется такой ключ он быстро получит всю необходимую ему услуги. Если же у него на руках не будет ключа к своим же данным, то ему придется доказать это путем различных справок, то есть бюрократией. Преимущества биометрии - это прежде всего удобства, безопасность, экономия времени и возможность получать государственные услуги качественно и оперативно", - сказал Сарпашев.

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