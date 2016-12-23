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Немецкие врачи провели в Бишкеке восстановительные операции ожоговым больным

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42224_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399034-ru.html

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23 декабря 2016, 13:52       Комментарии

Восемь врачей из Германии прибыли в Кыргызстан, чтобы оказать практическую и консультативную помощь в лечении ожоговых больных. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
По ее данным, медики осмотрели 130 пациентов, из них отобрали 40, которым проведены реконструктивно-восстановительные операции. Оставшиеся 90 человек получили консервативную помощь.
Пациенты выражают благодарность врачам из Германии и сотрудникам ожогового отделения Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии.
По данным мэрии, обмен специалистами между КР и ФРГ в области комбустиологии практикуется с 2002 года.
Комбустиология - сравнительно молодая отрасль медицины, изучающая тяжелые ожоговые поражения и связанные с ними патологические состояния, в частности, ожоговый шок, а также методы лечения таких состояний.

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