Кандидат от СДПК в горкенеш Кызы-Кии обратилась в суд из-за исключения из списков

23 декабря 2016, 14:15 Комментарии

Кандидат в депутаты городского кенеша Кызы-Кии от партии СДПК М.А.Буванова обратилась в суд из-за исключения ее из списков. Соответствующий документ попал в распоряжение ИА "24.kg".

Заявление написано на имя председателя городского суда Акылбека Адимова, копии направлены главе ЦИК Нуржан Шайлдабековой и координатору партии в Кызы-Кие Икрамжану Илмиянову.

"Причина моего обращения в том, что я баллотировалась в депутаты города Кызыл-Кии от партии социал-демократов. На конференции СДПК перед выборами меня внесли в список кандидатов под №3. На закрепленном за мной участке СДПК заняла первое место, я собрала достаточно голосов. Избирательная комиссия Кызыл-Кии дала партии СДПК 11 мандатов", - говорится в заявлении.

Однако, по словам Бувановой, после выборов ее по непонятным причинам исключили из списка кандидатов и представляют список с другими фамилиями.

"Нарушены мои права. Я подвела тех, кто голосовал за мою кандидатуру. Уважаемый Акылбек Акматович! Из-за нарушения требований закона о выборах депутатов местных кенешей прошу принять меры в соответствии с законом КР", - пишет кандидат.