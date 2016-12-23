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Если руководитель центра тестирования кадров С.Алымкулова отказывалась помочь конкурсанту, то нередко поступали угрозы, - глава Госкадровой службы Н.Момуналиев

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399030-ru.html

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23 декабря 2016, 13:18       Комментарии

Очень много людей обращаются к руководителю центра тестирования при Госкадровой службе Садыгуль Алымкуловой с просьбой помочь конкурсанту, в случае отказа ей поступают угрозы, анонимные звонки. Об этом на онлайн-конференции АКИpress сообщил глава Госкадровой службы Нурханбек Момуналиев.
По его словам, С.Алымкуловой приходится достаточно резко отвечать тем конкурсантам, которые просят помочь, называют имена высокопоставленных лиц, угрожают.
"Она сама просила перевести ее в другой отдел, не потому что она плохо работает. Есть рабочие группы Совета обороны по демонтажу коррупции там есть уполномоченные лица по демонтажу коррупции, они провели мониторинг и пришли к выводу, что в этом отделе высокий риск коррупции, в этом случае каждые два года мы должны проводить ротацию", - сообщил Н.Момуналиев.
Также он отметил, что проблемы возникают либо из-за нежелания конкурсанта подготовиться или из-за нехватки времени для этого.
"Я уверен, что у нас в центре работают честно, поэтому все жалуются на С.Алымкулову. Она вынуждена отвечать резко, когда кто-то ее подзывает и просит помочь, либо называют имена высокопоставленных чиновников и угрожают. Она с такими вещами сталкивалась, очень много было проверок, рассматривали отдел со всех сторон. Много некомпетентных людей, человек просто не готовится или времени у него на это не хватает, но он очень хочет пройти конкурс. Наша задача отобрать самых компетентные кадры, очень много жалоб на качество госуслуг, я считаю, что это последствия неправильного подбора кадров", - сообщил глава госкадровой службы.

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