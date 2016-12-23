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На автодороге Бишкек—Ош сошла третья за день лавина

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399029-ru.html

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В Кыргызстане сошла лавина на дороге в Китай

23 декабря 2016, 13:26       Комментарии

На автодороге Бишкек-Ош 23 декабря сошла третья за день лавина. Об этом сообщила пресс-служба Министерство транспорта и дорог.
Лавина сошла в 12:30 на 198 км трассы. Объем снега составил 2 тыс. куб.м, длина - 50-60 м, высота - 2 м.

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