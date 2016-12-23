На автодороге Бишкек—Ош сошла третья за день лавина

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Источник:http://kg.akipress.org/news:13...
Ссылка на новость:http://www.for.kg/news-399029-ru.html
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23 декабря 2016, 13:26 Комментарии
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