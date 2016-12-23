На введение аналога российского материнского капитала в Кыргызстане ежегодно требуется 7 млрд сомов, - депутат

23 декабря 2016, 13:41 Комментарии

На введение аналога российского материнского капитала в Кыргызстане ежегодно требуется 7 млрд сомов. Об этом 23 декабря сказал депутат Айтмамат Назаров ("Кыргызтан") на встрече с журналистами "Без галстуков".

Депутат ответил, как исполняются обещания, данные их партией перед выборами в Жогорку Кенеш в 2015 году.

"Самым большим нашим обещанием была выплата по 50 тыс. сомов каждой семье, где родился новорожденный. Это можно считать аналогом материнского капитала, который есть в России. Мы предложили начать с минимальной суммы - 50 тыс. сомов. По предварительным подсчетам, на эти цели потребовалось бы в год 7 млрд сомов. Правительство пока дало отрицательное заключение, но думаю, что до конца срока работы созыва нам удастся внедрить это в Кыргызстане", - сказал он.