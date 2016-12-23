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На введение аналога российского материнского капитала в Кыргызстане ежегодно требуется 7 млрд сомов, - депутат

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399028-ru.html

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23 декабря 2016, 13:41       Комментарии

На введение аналога российского материнского капитала в Кыргызстане ежегодно требуется 7 млрд сомов. Об этом 23 декабря сказал депутат Айтмамат Назаров ("Кыргызтан") на встрече с журналистами "Без галстуков".
Депутат ответил, как исполняются обещания, данные их партией перед выборами в Жогорку Кенеш в 2015 году.
"Самым большим нашим обещанием была выплата по 50 тыс. сомов каждой семье, где родился новорожденный. Это можно считать аналогом материнского капитала, который есть в России. Мы предложили начать с минимальной суммы - 50 тыс. сомов. По предварительным подсчетам, на эти цели потребовалось бы в год 7 млрд сомов. Правительство пока дало отрицательное заключение, но думаю, что до конца срока работы созыва нам удастся внедрить это в Кыргызстане", - сказал он.

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