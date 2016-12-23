Гражданам приходится платить по 100 долларов за роды, - депутат

23 декабря 2016, 13:48 Комментарии

Гражданам приходится платить по 100 долларов США за роды. Об этом 23 декабря сообщил депутат Узарбек Жылкыбаев(СДПК) во время встречи с журналистами "Без галстуков". "Мне кажется, что идея внедрения в Кыргызстане выплат по 50 тыс. сомов каждому новорожденному не будет поддержана. У нас, слава Богу, население растет. А прежде чем выплачивать по 50 тыс. семьям, нужно добиться того, чтобы роды у нас были бесплатными. Гражданам приходится платить по 100 долларов США за роды", - сказал он.