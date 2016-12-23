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Премьер-министр поручил возобновить работу по привлечению молодых педагогов в отдаленные регионы

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399026-ru.html

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23 декабря 2016, 14:04       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбековна заседании правительства поручил возобновить работу, направленную на привлечение молодых специалистов и педагогов в отдаленные регионы страны. Глава правительства отметил, что Министерству образования и науки необходимо возобновить программы поддержки молодых учителей, которые решали проблемы с недостатком учителей в сельских школах, дошкольных и внешкольных образовательных организациях.
"При этом надо создать необходимые социально-бытовые условия для работы и обеспечить финансовую поддержку, которые полагаются работникам системы образования, здравоохранения в отдаленных регионах страны", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

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