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Депутат: Кыргызстанки становятся россиянками из-за денег за рождение детей

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352649_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399025-ru.html

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Айтмамат Назаров: Некоторые кыргызстанки берут гражданство России, чтобы получить деньги за рождение детей

Узарбек Жылкыбаев: В Кыргызстане по любому поводу поднимают ажиотаж, а результатов нет

23 декабря 2016, 14:00       Комментарии

Сегодня, 23 декабря, в парламенте на встрече без галстуков депутат Айтмамат Назаров рассказал о кыргызстанках, которые берут гражданство России, чтобы получить деньги за рождение детей.
"Мы сейчас разрабатываем проект закона, предусматривающий выплату за рождение ребенка 50 тыс. сомов. Такие законы существуют в других странах, к примеру в России. Надеемся, что парламент его поддержит. Если документ примут, то многие молодые семьи получат существенную поддержку. В противном случае, мы будем и дальше наблюдать, как наши женщины уезжают в Россию, чтобы там родить. А это влияет на демографию", - считает депутат.
Депутат Узарбек Жылкыбаев не согласен, так как трудно найти источники финансирования.
Он полагает, что документ не пройдет в парламенте.
"У нас с демографией все нормально. И ее поднимать такими законами нет надобности, да и денег в бюджете на это нет. Мы сначала давайте добьемся, что роды сделать бесплатными. Ведь у нас в больницах на это уходит минимум $100", -сказал депутат.

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