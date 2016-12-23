Дорога в Китай открыта в одну колею, расчистка продолжается

23 декабря 2016, 13:47 Комментарии

БИШКЕК, 23 дек - Sputnik. Автотрасса Ош - Сары-Таш - Иркештам, ведущая в Китай, открыта в одну сторону, расчистка дорожного полотна от лавины продолжается, сообщила пресс-служба МЧС.

Лавина сошла ранее на 177-м километре дороги.

Также снежные массы два раза за час сошли на 224-м километре трассы Бишкек - Ош. Лавина накрыла грузовой микроавтобус. Жертв и пострадавших нет.

Между тем на посту "Сосновка" открылся пункт обогрева для водителей, поскольку введено временное ограничение на проезд для всех автомобилей.