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Дорога в Китай открыта в одну колею, расчистка продолжается

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399023-ru.html

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На посту "Сосновка" открыт пункт обогрева для водителей, - МЧС

На автодороге Бишкек—Ош сошла третья за день лавина

23 декабря 2016, 13:47       Комментарии

БИШКЕК, 23 дек - Sputnik. Автотрасса Ош - Сары-Таш - Иркештам, ведущая в Китай, открыта в одну сторону, расчистка дорожного полотна от лавины продолжается, сообщила пресс-служба МЧС.
Лавина сошла ранее на 177-м километре дороги.
Также снежные массы два раза за час сошли на 224-м километре трассы Бишкек - Ош. Лавина накрыла грузовой микроавтобус. Жертв и пострадавших нет.
Между тем на посту "Сосновка" открылся пункт обогрева для водителей, поскольку введено временное ограничение на проезд для всех автомобилей.

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