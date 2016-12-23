Узарбек Жылкыбаев: Пресекать продажу мяса павших животных надо еще в селах

23 декабря 2016, 13:32 Комментарии

Пресекать продажу мяса павших животных надо еще в селах, а не когда с ним уже прибыли в город. Об этом на встрече без галстуков с журналистами сказал депутат ЖК Узарбек Жылкыбаев.

По его словам, в селах необходимо усилить контроль над животными и вести их строгий учет.

"Местный житель, который хочет продать домашнее животное или мясо, должен сначала взять справку в айыл окмоту, затем у ветеринара, а потому у милиции. Вся проблема, связанная с реализацией мяса, там, в селе", - сказал депутат.

Как отметил член парламента, особое внимание стоит обратить на сертификацию халал индустрии.

"Организации выдают сертификаты о соответствии мясных продуктов стандартам халал, но этим и ограничиваются, то есть не отслеживают в дальнейшем, соблюдаются ли стандарты халал или нет", - сказал депутат.