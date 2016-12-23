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Узарбек Жылкыбаев: Пресекать продажу мяса павших животных надо еще в селах

Источник:
http://24.kg/vlast/42221_uzarb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399020-ru.html

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Идентификация животных могла бы поставить заслон продаже мертвечины

23 декабря 2016, 13:32       Комментарии

Пресекать продажу мяса павших животных надо еще в селах, а не когда с ним уже прибыли в город. Об этом на встрече без галстуков с журналистами сказал депутат ЖК Узарбек Жылкыбаев.
По его словам, в селах необходимо усилить контроль над животными и вести их строгий учет.
"Местный житель, который хочет продать домашнее животное или мясо, должен сначала взять справку в айыл окмоту, затем у ветеринара, а потому у милиции. Вся проблема, связанная с реализацией мяса, там, в селе", - сказал депутат.
Как отметил член парламента, особое внимание стоит обратить на сертификацию халал индустрии.
"Организации выдают сертификаты о соответствии мясных продуктов стандартам халал, но этим и ограничиваются, то есть не отслеживают в дальнейшем, соблюдаются ли стандарты халал или нет", - сказал депутат.

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