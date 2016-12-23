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Айтмамат Назаров: Еще не нашелся инвестор, готовый разрабатывать рудник Жетим-Тоо

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42222_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399019-ru.html

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23 декабря 2016, 13:43       Комментарии

Еще не нашелся инвестор, готовый разрабатывать месторождение железа Жетим-Тоо в Нарынской области. Об этом на встрече без галстуков с журналистами сказал депутат парламента КР Айтмамат Назаров.
По его словам, при разработке месторождения высока вероятность экологического ущерба.
"Нужно особое внимание обратить на современные технологии, которые позволят минимизировать ущерб окружающей среде. Только в таком случае можно рассмотреть вопрос разработки Жетим-Тоо", - сказал депутат.
Как он отметил, если не найдется инвестор, который может использовать эти технологии, то лучше разработку месторождения оставить на будущее, когда технологии разработают.
Напомним, по прогнозным запасам месторождение железной руды Жетим-Тоо занимает второе место в мире, после нескольких судебных тяжб оно было возвращено государству. В 2007 году лицензия на разработку одного участка данного месторождения была продана за 300 сомов компании "Арт-Майнинг", в 2016 году участок возвращен государству.

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