На посту "Сосновка" открыт пункт обогрева для водителей, - МЧС

23 декабря 2016, 13:42 Комментарии

Со стороны управления МЧС КР по Чуйской области развернут пункт обогрева для водителей, находящихся на посту "Сосновка". Пост "Сосновка" закрыт с 10 утра 23 декабря.

За полдня на автодороге Бишкек-Ош сошли 3 лавины.