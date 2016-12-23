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На посту "Сосновка" открыт пункт обогрева для водителей, - МЧС

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399018-ru.html

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23 декабря 2016, 13:42       Комментарии

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За полдня на автодороге Бишкек-Ош сошли 3 лавины.

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