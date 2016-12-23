Родственница депутата ЖК уехала рожать в Россию, чтобы получить материнский капитал

23 декабря 2016, 13:44 Комментарии

Родственница депутата ЖК Айтмамата Назарова ("Кыргызстан") уехала рожать в Россию, чтобы получить материнский капитал. Об этом 23 декабря на встрече с журналистами "Без галстуков" сказал сообщил сам депутат.

Он рассказал о продвижении инициативы о выплате 50 тыс. сомов каждой семье, где родился ребенок.

"Правительство пока дает отрицательное заключение, но мы надеемся, что до конца срока работы созыва нам удастся внедрить эту систему в стране. Мы выдвинули эту инициативу не для того, чтобы был демографический рост, а для того, чтобы не было миграционного оттока граждан в другую страну. Такие явления у нас уже есть. Я могу рассказать пример из своей жизни. Одна моя дальняя родственница уехала рожать в Россию, чтобы получить материнский капитал. У нее есть российский паспорт", - сказал он.