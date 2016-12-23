Атамбаев: Кыргызско-иранским дипломатическим отношениям 25 лет

23 декабря 2016, 13:19 Комментарии

Сегодня, 23 декабря, состоялись переговоры Алмазбека Атамбаева с президентом Ирана Хасаном Роухани, прибывшим в страну с официальным визитом. Кыргызстан и Иран издревле объединяют узы дружбы, тесные исторические и культурные связи, которые стали прочной основой современных кыргызско-иранских отношений, сообщает пресс-служба президента.

"В мае следующего года мы будем отмечать юбилейную дату – 25-летие установления дипломатических отношений. Это дата – важная веха, знаменующая переход на новый этап взаимодействия. За относительно короткий период развития отношений мы выстроили полноценный партнерский диалог, у нас сложилось тесное взаимодействие в рамках ООН, ШОС и других международных и региональных структур. Кыргызская сторона также придает важное значение реализации совместного плана по Иранской ядерной программе и снятию международных санкций с Ирана. Реализация программы и снятие международных санкций с Ирана способствовали бы укреплению международной безопасности и открыли бы новые перспективы для дальнейшего кыргызско-иранского сотрудничества", – сказал Атамбаев.

Глава государства рассказал, что в ходе встречи в узком формате проведен обмен мнениями по двустороннему сотрудничеству и актуальным вопросам международного, регионального характера. Достигнуты договоренности о необходимости активизации торгово-экономического сотрудничества.