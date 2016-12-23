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На автодороге Бишкек—Ош сошла третья за день лавинаНа автодороге Бишкек—Ош сошла третья за день лавинаВ течение месяца МИД КР внесет президенту предложения по облегчению визового режима с ИраномВ течение месяца МИД КР внесет президенту предложения по облегчению визового режима с Ираном

Президенты Кыргызстана и Ирана обсудили вопросы угрозы терроризма в регионе

Источник:
http://knews.kg/2016/12/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399014-ru.html

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23 декабря 2016, 13:25       Комментарии

Сегодня, 23 декабря, состоялись переговоры Алмазбека Атамбаева с президентом Ирана Хасаном Роухани, прибывшим в страну с официальным визитом.
Глава государства заявил, что вызывает озабоченность рост радикализма, экстремизма и усиление подрывных действий террористических организаций в регионе. Он подчеркнул, что кыргызская сторона решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях и отмечает недопустимость отождествления терроризма с какой-либо нацией, культурой или религией, недопустимость исламофобии.
"В связи с нарастающей угрозой терроризма и неоднозначностью перспектив развития ситуации в Афганистане, необходима консолидация всех заинтересованных сторон для поддержания стабильности и мира. И в этом плане нам необходимо усилить взаимодействие в области безопасности, обмениваться информацией по терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков", – сказал Алмазбек Атамбаев.

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