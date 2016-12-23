Хасан Роухани: Иран намерен добиться свободной торговли с ЕАЭС

23 декабря 2016, 13:34 Комментарии

Сегодня, 23 декабря, состоялись переговоры Алмазбека Атамбаева с президентом Ирана Хасаном Роухани, прибывшим в страну с официальным визитом.

Президент Хасан Роухани рассказал, что в рамках встречи в узком формате обсуждены вопросы развития торгово-экономического сотрудничества.

"Сегодня на переговорах мы приняли решение по облегчению выдачи виз и двигаться в дальнейшем в сторону отмены виз, особенно, это касается бизнесменов, трейдеров и работодателей. Обсуждены вопросы тарифов, преференций в сфере торговли, особенно принимая во внимание то, что КР является членом ЕАЭС. Иран намеревается сблизить отношения с данным союзом и добиться свободной торговли с ЕАЭС. 26 декабря на заседании ЕАЭС я выражаю надежду, что этот вопрос будет обсужден", – сказал он.

Президент Ирана выразил готовность оказания помощи и сотрудничества в инженерно-технической сфере.

"Сегодня мы серьезно настроены на то, чтобы наши вопросы в транзитной сфере активно обсуждались. Экстремизм является большой угрозой для региона, и мы хотим устранить ее посредством распространения культуры толерантности. У Ирана есть огромный опыт борьбы с терроризмом, и мы готовы помочь Кыргызстану в этом", – заключил он.