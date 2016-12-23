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Президенты Кыргызстана и Ирана подписали ряд двусторонних документов

Источник:
http://knews.kg/2016/12/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399012-ru.html

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В рамках официального визита Президента Ирана в Кыргызстан состоялась церемония подписания двусторонних документов

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23 декабря 2016, 13:37       Комментарии

В рамках официального визита президента Ирана Хасана Роухани в Кыргызскую Республику в государственной резиденции "Ала-Арча" состоялась церемония подписания двусторонних документов.
В присутствии Алмазбека Атамбаева и Ирана Хасана Роухани приняты и подписаны следующие документы:
— Совместное заявление по итогам официального визита президента ИРИ в КР;
— Программа долгосрочного сотрудничества между КР и ИРИ на 2016-2026 годы;
— Меморандум о взаимопонимании между правительством КР и правительством ИРИ о сотрудничестве в сфере предупреждения борьбы с незаконным производством, оборотом и употреблением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
— Меморандум о намерениях сотрудничества между Министерством труда и социального развития КР и Министерством кооперации, труда и социального благосостояния ИРИ;
— Меморандум о намерениях сотрудничества в сферах здравоохранения, медицины, фармацевтики и медицинского оборудования между Министерством здравоохранения КР и Министерством здравоохранения ИРИ;
— Меморандум о намерениях сотрудничества между Министерством информационных и телекоммуникационных технологий ИРИ и Государственным комитетом информационных технологий и связи КР;
— "Трехлетняя программа культурного обмена между Министерством культуры и исламской ориентации ИРИ и Министерством культуры, информации и туризма КР.

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