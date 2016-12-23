Президенты Кыргызстана и Ирана подписали ряд двусторонних документов

23 декабря 2016, 13:37 Комментарии

В рамках официального визита президента Ирана Хасана Роухани в Кыргызскую Республику в государственной резиденции "Ала-Арча" состоялась церемония подписания двусторонних документов.

В присутствии Алмазбека Атамбаева и Ирана Хасана Роухани приняты и подписаны следующие документы:

— Совместное заявление по итогам официального визита президента ИРИ в КР;

— Программа долгосрочного сотрудничества между КР и ИРИ на 2016-2026 годы;

— Меморандум о взаимопонимании между правительством КР и правительством ИРИ о сотрудничестве в сфере предупреждения борьбы с незаконным производством, оборотом и употреблением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

— Меморандум о намерениях сотрудничества между Министерством труда и социального развития КР и Министерством кооперации, труда и социального благосостояния ИРИ;

— Меморандум о намерениях сотрудничества в сферах здравоохранения, медицины, фармацевтики и медицинского оборудования между Министерством здравоохранения КР и Министерством здравоохранения ИРИ;

— Меморандум о намерениях сотрудничества между Министерством информационных и телекоммуникационных технологий ИРИ и Государственным комитетом информационных технологий и связи КР;

— "Трехлетняя программа культурного обмена между Министерством культуры и исламской ориентации ИРИ и Министерством культуры, информации и туризма КР.