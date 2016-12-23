В течение месяца МИД КР внесет президенту предложения по облегчению визового режима с Ираном

23 декабря 2016, 13:22 Комментарии

Сегодня, 23 декабря, состоялись переговоры Алмазбека Атамбаева с президентом Ирана Хасаном Роухани, прибывшим в страну с официальным визитом.

"Мы дали поручение министрам иностранных дел в течение месяца внести предложения по облегчению визового режима. На наш взгляд, наиболее перспективными направлениями двустороннего сотрудничества можно рассмотреть сотрудничество в сфере энергетики. Кыргызская сторона заинтересована в участии иранской стороны в проектах по строительству ГЭС на территории Кыргызстана. Президент обещал дать задание конкретной фирме рассмотреть этот вопрос. Мы также заинтересованы в налаживании сотрудничества в сфере сельского хозяйства, перерабатывающей, легкой промышленности, а также в области транспорта и коммуникаций. Нам необходимо открытие прямого авиарейса между странами. Мы надеемся, что в течение месяца МИД внесут нам предложения по облегчению визового режима между бизнесом двух стран, туристическими группами", – сказал Атамбаев.

Он продолжил, что также следует поддерживать средний, малый бизнес и в полной мере использовать возможности и преимущества, исходящие от членств0а Кыргызстана в ЕАЭС.

"Иранские инвесторы могли бы путем создания совместных предприятий на территории КР использовать преференциальный режим, который мы имеем с Европой", – добавил он.