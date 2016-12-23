Air Manas осуществил первый рейс Москва - Бишкек из аэропорта Жуковский

23 декабря 2016, 13:20 Комментарии

Накануне авиакомпания Air Manas осуществила первый рейс Москва - Бишкек из нового аэропорта Жуковский, который введен в эксплуатацию в мае этого года.

Первое время воздушные рейсы будут выполняться два раза в неделю, но Air Manas планирует увеличить их до семи по мере увеличения количества пассажиров.

Стоимость билетов на рейс Бишкек - Москва составляется от 5 560 сомов, Москва - Бишкек - от 4 845 сомов, в обе стороны - от 10,4 тысячи сомов. Приобретая билеты по вполне доступной цене, пассажиры летят на самолете Boeing 737-800 NG, который вмещает в себя 189 человек, не включая экипаж.

По словам первого заместителя генерального директора Air Manas Талгата Турбаева, в этом году с аэропортом Жуковский была достигнута договоренность о предоставлении авиакомпании скидки на 2016 и 2017 годы.

"Для пассажиров этот рейс из Жуковского выйдет определенно дешевле, но мы продолжим сотрудничество с аэропортом Домодедово", - поделился он.

Турбаев добавил, что прямые рейсы Москва - Ош из аэропорта пока не планируются, однако пассажиры могут приобрести билеты до Бишкека, а Air Manas состыкует рейсы до южной столицы. Кроме того, есть возможность организовать чартерные рейсы Москва - Балыкчы, так как в туристический сезон поток пассажиров в этот регион увеличивается.

"Для нас важна регулярность рейсов, чтобы они всегда были доступны для пассажиров", - пояснил он.

До аэропорта Жуковский можно доехать несколькими способами. Например, до ближайшей станции метро "Котельники" организованы регулярные "шаттл-басы", на которых до воздушной гавани можно добраться в течение получала, в зависимости от трафика на дорогах. Стоимость проезда до станции метро составляет 79 рублей. Также можно добраться на электропоезде, который домчит вас до Казанского вокзала.

Как отметил первый заместитель генерального директора ОАО "Рампорт Аэро" Евгений Солодин, отдаленность и транспортная доступность "Жуковского" такая же, как и у других аэропортов, и в настоящее время ведется работа над реконструкцией четырехполосной дороги до него.

"Аэропорт рассчитан на 2 млн пассажиров в год, но сейчас заполненность составляет 10-15%, поэтому будем работать над расширением терминала", - сказал он.

К слову, аэропорт также готовится к Чемпионату мира-2018 по футболу. В частности, есть возможность принять не только болельщиков, но и две футбольные команды, так как рядом с ним находится футбольная база.

Кыргызстанский Air Manas в аэропорту Жуковский считается первой иностранной компанией, которая осуществляет регулярные рейсы. В честь первого рейса генеральный директор ОАО "Рампорт Аэро" Томас Вайшвила приветствовал Талгата Турбаева и добавил, что переговоры начались в начале этого года.

Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании "Эйр Манас" по направлению Бишкек - Москва - Бишкек.

В центре внимания