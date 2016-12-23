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Акенеев: беспошлинная российская нефть станет большим подспорьем для КР

Источник:
http://ru.sputnik.kg/Radio/201...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399006-ru.html

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23 декабря 2016, 13:22       Комментарии

Кыргызстан сможет обеспечить себя бензином, автогазом и дизтопливом собственного производства, сообщил Акенеев корреспонденту Sputnik, комментируя разрешение Госдумы РФ на беспошлинные поставки сырой нефти и нефтепродуктов в республику. Депутаты одобрили соответствующее соглашение 21 декабря. При этом реэкспорт продукции строго запрещается.
"Согласно договоренности, российская нефть будет поступать на ряд нефтеперерабатывающих заводов в Кыргызстан. После ее переработки страна сможет на 90 процентов покрыть свои потребности в горюче-смазочных материалах, которые будут на 25 процентов дешевле аналогичной продукции импортного производства", - заявил эксперт.
При этом цены на произведенные объемы ГСМ будет определять руководство заводов. Акенеев подчеркнул: антимонопольному ведомству придется внимательно следить за тем, чтобы НПЗ не завышали стоимость топлива.
"Благодаря соглашению в Кыргызстане вырастет внутреннее производство, появится больше рабочих мест, на рынке увеличится число предложений и разовьется конкуренция. Страна будет меньше платить за импортное топливо, пошлины исчезнут, станет больше покупателей", - пояснил экономист.
Соглашение предусматривает поставку полутора миллионов российской нефти в год. Переработка этого сырья местными НПЗ даст республике 1,1 миллиона тонн ГСМ при годовой потребности в 1,3 миллиона.

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