Акенеев: беспошлинная российская нефть станет большим подспорьем для КР

23 декабря 2016, 13:22 Комментарии

Кыргызстан сможет обеспечить себя бензином, автогазом и дизтопливом собственного производства, сообщил Акенеев корреспонденту Sputnik, комментируя разрешение Госдумы РФ на беспошлинные поставки сырой нефти и нефтепродуктов в республику. Депутаты одобрили соответствующее соглашение 21 декабря. При этом реэкспорт продукции строго запрещается.

"Согласно договоренности, российская нефть будет поступать на ряд нефтеперерабатывающих заводов в Кыргызстан. После ее переработки страна сможет на 90 процентов покрыть свои потребности в горюче-смазочных материалах, которые будут на 25 процентов дешевле аналогичной продукции импортного производства", - заявил эксперт.

При этом цены на произведенные объемы ГСМ будет определять руководство заводов. Акенеев подчеркнул: антимонопольному ведомству придется внимательно следить за тем, чтобы НПЗ не завышали стоимость топлива.

"Благодаря соглашению в Кыргызстане вырастет внутреннее производство, появится больше рабочих мест, на рынке увеличится число предложений и разовьется конкуренция. Страна будет меньше платить за импортное топливо, пошлины исчезнут, станет больше покупателей", - пояснил экономист.

Соглашение предусматривает поставку полутора миллионов российской нефти в год. Переработка этого сырья местными НПЗ даст республике 1,1 миллиона тонн ГСМ при годовой потребности в 1,3 миллиона.