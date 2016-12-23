Кыргызстанцы бьют тревогу из-за ущерба экологии. Петицию направят президенту

23 декабря 2016, 13:22 Комментарии

БИШКЕК, 23 дек - Sputnik. Журналисты, ученые, экологи и другие граждане Кыргызстана просят власти рассмотреть факты грубейшего нарушения законов страны, касающиеся охраны окружающей среды, сообщил активист Влад Ушаков.

Петиция размещена на сайте Change.org и адресована президенту Алмазбеку Атамбаеву, премьер-министру Сооронбаю Жээнбекову и депутатам Жогорку Кенеша.

В частности, активисты указывают на нарушение законов "О растительном и животном мире", "Об особо охраняемых территориях", "О государственной и муниципальной службе", а также подписанных страной международных соглашений, конвенций об охране и защите природы (например, Парижского соглашения по климату, Конвенции о защите биоразнообразия и других). Они отмечают, что материальный ущерб от нарушений исчисляется в размерах, несопоставимых с возможностью преумножения, сохранения и самого существования дикой природы в Кыргызстане.

"По мнению многих специалистов, это вполне может быть приравнено к экоциду, который в том числе стал возможен в результате нарушений антикоррупционного законодательства, а также нарушений законов о государственной службе и национальной безопасности", - отметили активисты.

В петиции отмечены три категории наиболее острых экологических проблем:

<ul> <li>противозаконная вырубка хвойных и других лесов;</li> <li>незаконная выдача охотничьих лицензий, браконьерство;</li> <li>коррумпированность институтов государственной власти, наделенных полномочиями по охране живой природы.</li> </ul> Активисты озвучивают факты нарушений, ссылаясь на публикации в СМИ республики. Они предлагают несколько путей решения данных проблем:

<li>Выработать механизмы назначения кадров в природоохранной системе по критериям не менее строгим, чем люстрация чиновников, виновных в нанесении ущерба дикой природе, то есть экоциде (массовом уничтожении растительного или животного мира, отравлении атмосферы или водных ресурсов, а также совершении других действий, способных вызвать экологическую катастрофу). Степень массовости необходимо установить в соответствии с международными нормами.</li> <li>Используя отмену срока давности по экоциду, наказать всех виновных в преступлениях, связанных с незаконной вырубкой лесов, охотой и коррупционными действиями в природоохранных государственных учреждениях за годы независимости КР.</li> <li>Ужесточить законодательство об охране лесов, ввести уголовную ответственность за незаконную вырубку всех типов лесов (хвойных, лиственных, пойменных), а не только ореховых и арчовых.</li> <li>Провести реформу в Госагентстве по охране окружающей среды и лесного хозяйства.</li> <li>Ввести мораторий на вырубку лесов (в том числе санитарную и техническую) до 2022 года и ужесточить наказание вплоть до уголовного за все факты незаконной вырубки, независимо от времени правонарушения.</li> <li>Ввести мораторий на охоту на диких животных до 2022 года и ужесточить меры наказания вплоть до уголовной ответственности за незаконный отлов, куплю, продажу, хранение, перевозку диких животных, в том числе хищных птиц, в целях личной доходоприносящей деятельности (включая, туристические показы, фотосессии, национальные праздники и фестивали), а также за куплю, продажу, хранение, перевозку шкур, когтей, рогов и других частей тела диких животных в коммерческих или любых других целях.</li> <li>Запретить въезд на территорию Кыргызстана передвижным океанариумам (дельфинариям), зверинцам и цирковым труппам, использующим диких и одомашненных животных.</li> <li>Разработать и реализовать государственную программу по посадке быстрорастущего леса для решения проблемы отсутствия древесины и восстановления истребленных лесов.</li> <li>Разработать госпрограмму по экологическому воспитанию в яслях, детских садах, школах, университетах, технических учебных заведениях. Повсеместно поддерживать создание юннатских кружков, проведение уроков юных натуралистов, воспитание и мобилизацию "зеленых патрулей".</li> Петицию подписали 59 человек.