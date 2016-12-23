23 декабря 2016, 13:16 Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Кабар/. Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев поздравил Императора Японии Акихито с днем рождения. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

В поздравительной телеграмме Глава государства выразил уверенность, что кыргызско-японское сотрудничество будет и далее развиваться в русле взаимопонимания и конструктивного диалога.

"Кыргызская Республика высоко ценит поддержку и содействие Правительства Японии, оказываемые нашей стране в укреплении социально-экономического развития и построении демократического общества", - говорится в телеграмме Главы государства.

Президент Алмазбек Атамбаев также поздравил Императора Акихито с наступающим Новым годом, пожелал доброго здоровья, счастья и благополучия, а дружественному народу Японии - мира и процветания.