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Алмазбек Атамбаев поздравил Императора Японии Акихито с днем рождения

Источник:
http://kabar.kg/politics/full/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398999-ru.html

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А.Атамбаев поздравил императора Японии Акихито с днем рождения

23 декабря 2016, 13:16       Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Кабар/. Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев поздравил Императора Японии Акихито с днем рождения. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
В поздравительной телеграмме Глава государства выразил уверенность, что кыргызско-японское сотрудничество будет и далее развиваться в русле взаимопонимания и конструктивного диалога.
"Кыргызская Республика высоко ценит поддержку и содействие Правительства Японии, оказываемые нашей стране в укреплении социально-экономического развития и построении демократического общества", - говорится в телеграмме Главы государства.
Президент Алмазбек Атамбаев также поздравил Императора Акихито с наступающим Новым годом, пожелал доброго здоровья, счастья и благополучия, а дружественному народу Японии - мира и процветания.

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