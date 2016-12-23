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Коллективу центрального аппарата Госслужбы миграции представлен новый глава

Источник:
http://kabar.kg/personnel-poli...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398998-ru.html

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Государственную службу миграции Кыргызстана возглавил Медетбек Айдаралиев

Медетбек Айдаралиев назначен председателем Государственной службы миграции

23 декабря 2016, 13:19       Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Кабар/. Первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев представил коллективу центрального аппарата Государственной службы миграции при Правительстве КР председателя Медетбека Айдаралиева. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Мухамметкалый Абулгазиев выразил надежду на то, что руководство Государственной службы миграции приложит все усилия для выполнения возложенных на ведомство задач. Он пожелал новому руководству и коллективу ведомства успехов и слаженной работы.
Напомним, что сегодня Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Айдаралиев Медетбек Курбанбаевич назначен председателем Государственной службы миграции при Правительстве Кыргызской Республики, освободив от ранее занимаемой должности.

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