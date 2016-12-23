Номинанты #премия АРАКЕТ-2016

23 декабря 2016, 12:10 Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Кабар/. Ассоциация отечественных производителей (АОП) и группа в facebook "Покупай кыргызское! Производство - основа развития" представляют национальную премию "АРАКЕТ-2016" лучшим местным производителям страны. Это первая некоммерческая премия такого плана.

Данная народная премия будет присуждаться ежегодно за исключительные достижения и инициативы бизнеса в различных категориях на республиканском уровне. Лауреатами выступаютлучшие компании-производители, бренды Кыргызстана. Премия "АРАКЕТ" - это показатель исключительности компании в глазах профессионального сообщества и потребителей. Она нацелена на получение объективной и независимой оценки и проводится посредством открытого он-лайн голосования пользователей в социальной сети Facebook в группе "Покупай кыргызское!", а также тщательно отобранным профессиональным сообществом.

Проголосовать за лучшую отечественную компанию вы можете до 25 декабря 2016 года по следующей ссылке. На он-лайн голосование выставлено 11 номинаций, около 50-ти отечественных компаний. Победитель определяется методом простого большинства и официально объявляется на торжественной церемонии вручения национальной премии "АРАКЕТ-2016" в государственной резиденции "Ала-Арча" 13 января 2017 года.

Список номинантов будет каждый день пополняться в рубрике "Made in KG".

Номинация "ПРОРЫВ ГОДА"

Показатели признания: Лучшая компания, добившаяся за год экстраординарных финансовых или других успехов в собственном развитии.

● ОТРК / г. Бишкек.

Запуск первого круглосуточного новостного канала "Ала-Тоо 24"

● MEDLUX (предприниматель ЭрланАсангожоев) / г. Бишкек.

Несмотря на то, чтоЭрлан сам прикован к инвалидной коляске в 2016 году начал производство специализированных медицинских многофункциональных кроватей.

● ЗАО "СУТ БУЛАК" (ТМ "DairySpring") / г. Каракол

За выпуск отечественного сыра моцарелла. Ассортимент продукции сыроваренного завода "СутБулак" насчитывает более 13 видов сыров, а также свежемолочную продукцию.

● КОНДИТЕРСКИЙ ДОМ "КУЛИКОВСКИЙ" / г. Бишкек

За выход компании на рынок Китая. Кондитерские изделия и десерты из натуральных экологически-чистых ингредиентов.

● ОсОО "Винодел" (ТМ "ARCHI") / г. Бишкек

Восстановление разрушенного предприятия и виноградников в Чуйской области площадью более 300 га. Производство вина, шампанского, чачи, коньяка и др. продукции из своего винограда.

● Новый кампус АУЦА / г. Бишкек.

За открытие нового высокотехнологичного современного кампуса Американского университета в Центральной Азии.

Номинация "ЛУЧШАЯ СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ"

Показатели признания: Весомый вклад в развитие социально-экономического развития окружающей среды, общества, коллектива, компании или всей страны. Только сильные компании понимают, что развивая окружающий себя мир, проявляя корпоративную социальную ответственность, показывая устойчивое развитие они развивают страну в целом.

● Полиграфия "ЛОВЗпринт" / г. Бишкек.

Обучение полиграфическому ремеслу и создание хороших условий для работы лиц с ограниченными возможностями.

● ОсОО "ATALYKGROUP" / Чуйская область

Создание условий для развития фермеров области.

● NAMBATAXI / г. Бишкек.

Создание благоприятных условий для работы лиц с ограниченными возможностями в сети такси.

● ОсОО "АБДЫШ-АТА" / г. Кант

Большие инвестиции в развитие футбола страны.

Номинация "ЛУЧШИЙ СТАРТАП"

Показатели признания: Молодые предприниматели, только вставшие на путь большого предпринимательства - это будущая "обойма" производственного потенциала Кыргызстана. Стартапы показывает насколько крепок дух предпринимательства среди молодого и начинающего поколения. Лучшие работающие и воплощенные стартап-идеи представлены в данной номинации.

● Компания "OIMOFoods" / г. Баткен

Производство и упаковка орехов, сухофруктов и снэков.

●ОАKYRGYZORGANIC /г. Бишкек

Производство органических продуктов питания, сухих завтраков и хлеба

● MEDLUX (предприниматель ЭрланАсангожоев) / г. Бишкек.

Производство специализированных медицинских многофункциональных кроватей.

● Компания "ENESAY" / г. Бишкек, Ош

Молодой стартап, выпускающий одежду в стиле спорт-урбан, а также в направлении "молодёжный и городской бренд". Помимо основных линеек изготавливается эксклюзивная одеждас принтами, нарисованными вручную.

● LALAFO / г. Бишкек

Сервис бесплатных объявлений, мобильное приложение.

● OLOLOHAUS иOLOLO Art Studio / г. Бишкек

Коворкинг и арт-студия столицы. Продвижение музыки, культуры, искусства. Интересные выставки, фестивали, арт-проекты. Место, где можно познать себя заново и весь мир!