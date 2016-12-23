23 декабря 2016, 12:22 Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Принята программа сотрудничества между Кыргызстаном и Ираном до 2026 года, которая определяет конкретные контуры. Об этом сообщил Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев по итогам встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани, который пребывает с официальным визитом в КР.

Как отметил А.Атамбаев, данная программа позволит вывести на новый уровень взаимодействия двух стран.

"Важным итогом встречи стало решение активизации двусторонних отношений, в первую очередь, в области экономики и для этого должны ввести безвизовый режим. МИД дано поручение внести предложения по облегчению безвизового режима для бизнесменов и туристов наших стран. Также членство в ЕАЭС дает возможность экспортировать товары без пошлины. Кроме того Кыргызстан обладает преференциями ВСП+, позволяющие экспортировать товары в Европу без пошлины. Поэтому необходимо создавать совместные предприятия в разных сферах экономики. Мы также создаем условия для развития логистики. Здесь будет важным открытие прямого авиарейса между Бишкеком и Тегераном. Чем раньше будет решен вопрос по безвизовому режиму, тем быстрее появится прямой рейс", - сказал президент Кыргызстана.

Также А.Атамбаев сообщил, что стороны договорились наращивать сотрудничеству по взаимодействию угрозам экстремизма и радикализма.