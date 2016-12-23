Хасан Роухани: "Иран предпринимает важный шаг для укрепления двусторонних отношений с Кыргызстаном"

23 декабря 2016, 12:30 Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Прошлогодний визит президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева стал переломным моментом в отношениях КР и Ирана. Об этом журналистам сообщил Президент Ирана Хасан Роухани по итогам встречи с А.Атамбаевым в Бишкеке.

Он отметил, что Иран предпринимает важный шаг для укрепления двусторонних отношений.

"Мы поддерживаем и уважаем независимую политику Кыргызстана, а также культуру, которая существует в этой стране. Сегодня на закрытом и открытом режиме встречи мы отметили укрепление экономических отношений и устранения определенных препятствий, которые существуют. Облегчение визового режима мы видим как стратегический шаг и надеемся, что в итоге визовый режим будет отменен вовсе. Предлагается три этапа. В первом - отменить визовый режим для бизнесменов, второй - для туристов, и третий - это отмена для всех категорий граждан", - сказал он.

Кроме того, президент Ирана подчеркнул, что они нуждаются в преференциях и налаживания банковской системы, так как без этого будет тяжело ввести финансовые операции.