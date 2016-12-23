Sputnik Кыргызстан стал лучшим СМИ в освещении Года истории и культуры

23 декабря 2016, 12:33 Комментарии

Sputnik Кыргызстан. Информационное агентство и радио Sputnik Кыргызстан стало лучшим интернет-ресурсом в освещении Года истории и культуры. Такое решение принято Госдирекцией по подготовке и проведению Года истории и культуры и Минкультуры.

В номинации "Лучший материал в интернет-изданиях" Sputnik представил шесть тематических мультимедийных проектов о памятниках архитектуры страны, ее музыкальном фольклоре, знаменитых природных заповедниках. В конкурсе принимали участие печатные и интернет-издания, теле- и радиокомпании Кыргызстана, включая ведущие СМИ - Общественную телерадиовещательную корпорацию КР (Маданият-КТРК), ТРК "Пирамида", "5-канал", информационные агентства АКИpress, 24.kg, "Кабар", радиостанции "Санжыра", "Марал ФМ" и другие.

Согласно положению о конкурсе, все работы оценивались по объективности, значимости, достоверности, неординарности в подаче и эксклюзивности материалов.

Руководитель Sputnik Кыргызстан Елена Череменина отмечает, что Sputnik не просто освещает новости дня, он рассказывает о самобытности кыргызского народа, поддерживает положительный имидж страны на международном уровне. "Sputnik Кыргызстан - больше, чем информационное агентство. Эта победа для нас много значит. Спасибо команде и нашим читателям!" - отметила Череменина.

Конкурс, объявленный Государственной дирекцией по подготовке и проведению Года истории и культуры в 2016 году, ставил своей целью укрепление чувства патриотизма и любви к Родине, сохранение и дальнейшее развитие богатейшего исторического и культурного наследия народа Кыргызстана. В состав комиссии, рассмотревшей 25 заявок от центральных и региональных медиа страны, вошли мэтры отечественной журналистики, представители профильных министерств, общественные деятели КР. Конкурс проводился по четырем номинациям: "Лучший материал в печатных изданиях", "Лучший материал на телевидении", "Лучший материал на радио", "Лучший материал в интернет-изданиях".

Проекты, представленные Sputnik на этот конкурс: туристический лонгрид "Путешествие в Кыргызстан"; проект "Уникальный Кыргызстан"; инфографика о национальных музыкальных инструментах; рубрика "Тибиртке" на национальной версии сайта; рубрика "Кеп казына" на национальной версии сайта. 2016-й объявлен Годом истории и культуры согласно указу президента от 30 декабря 2015 года. Sputnik Кыргызстан начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на кыргызском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Кыргызстан занимает лидирующие позиции среди интернет-СМИ страны.

Sputnik Кыргызстан является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.