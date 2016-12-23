Иран и КР выразили интерес к строительству железной дороги "КНР-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран" - А.Атамбаев

23 декабря 2016, 12:44 Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Выражен совместный интерес к строительству железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран". Об этом сегодня журналистам сообщил Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев по итогам встречи с главой Ирана Хасаном Роухани, который с официальным визитом пребывает в КР.

Президент Кыргызстана отметил, что это будет одним из вопросов, который он намерен поднять во время визита в Узбекистан 24 декабря.

Между тем, президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что поддерживает эту идею. "Мы убеждены, что в интересах двух стран и всего региона это будет важный и определяющий шаг, который повлияет на культурные и политические аспекты. Также это позволит выйти к Персидскому заливу и Индийскому океану", - сказал он.

Помимо этого, президент Ирана рассказал, что они также заинтересованы в строительстве в Кыргызстане ГЭС, платин, дорог, а также взаимодействии в области фармацевтики и современных технологий.