23 декабря 2016, 12:46 Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Кабар/. Российско-Кыргызский Фонд развития (РКФР) принял участие в расширенной встрече предпринимателей и фермеров Таласской области, организованной Бизнес Ассоциацией ЖИА.Об этом сообщает РКФР.

По итогам встречи, Фонд развития в 2017 году планирует разработать продукт, который позволит выдавать фермерам кредитные средства через банки-партнеры РКФР на покупку саженцев плодоовощных культур для расширения фермерских садов. Новый продукт даст возможность унифицировать и привести в единое соответствие сельскохозяйственную продукцию в регионе, что позволит экспортировать ее в больших объемах на рынках Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС).

На встрече также приняли участие акимы районов, представители Гарантийного Фонда Таласской области, местных фондов развития и заинтересованные в развитии сельскохозяйственных проектов в регионе.