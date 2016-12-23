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РКФР принял участие в расширенной встрече предпринимателей и фермеров Таласской области

Источник:
http://kabar.kg/regions/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398984-ru.html

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23 декабря 2016, 12:46       Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Кабар/. Российско-Кыргызский Фонд развития (РКФР) принял участие в расширенной встрече предпринимателей и фермеров Таласской области, организованной Бизнес Ассоциацией ЖИА.Об этом сообщает РКФР.
По итогам встречи, Фонд развития в 2017 году планирует разработать продукт, который позволит выдавать фермерам кредитные средства через банки-партнеры РКФР на покупку саженцев плодоовощных культур для расширения фермерских садов. Новый продукт даст возможность унифицировать и привести в единое соответствие сельскохозяйственную продукцию в регионе, что позволит экспортировать ее в больших объемах на рынках Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС).
На встрече также приняли участие акимы районов, представители Гарантийного Фонда Таласской области, местных фондов развития и заинтересованные в развитии сельскохозяйственных проектов в регионе.

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