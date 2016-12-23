Спасите Кыргызстан. Обращение к высшим лицам страны

23 декабря 2016, 12:30 Комментарии

Неравнодушные граждане страны обратились к президенту Алмазбеку Атамбаеву, премьер-министру Сооронбаю Жээнбекову и торага Жогорку Кенеша Чыныбаю Турсунбекову с просьбой рассмотреть ситуацию с грубым нарушением нескольких законов КР: Лесного кодекса, "О растительном и животном мире", "Об особо охраняемых территориях" "О государственной и муниципальной службе", а также подписанных страной международных соглашений, конвенций об охране и защите природы.

SOS!

Кыргызстанцы просят взять под личный контроль утвержденный в 2016 году детализированный "План мероприятий по демонтажу системной коррупции в Государственном агентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ КР).

Они выделяют три наиболее острые категории проблем с охраной живой природы:

<ul> <li>противозаконная вырубка хвойных и других лесов;</li> <li>противозаконная выдача охот-лицензий, браконьерство и коррумпированная структура инохоты;</li> <li>коррумпированность институтов государственной власти, наделенных полномочиями по охране природы. </li> </ul> Активисты предлагают

Выработать механизмы по назначению кадров в природоохранной системе по критериям не менее строгим, чем люстрация чиновников, задействованных в экоциде.

<ul> <li>Экоцид - массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу. Степень массовости необходимо установить в соответствии с международными нормами по охране дикой природы.</li> </ul> В связи с отменой срока давности по экоциду, принятой на последнем референдуме в Конституции страны:

<ul> <li>наказать всех виновных в преступлениях, связанных с незаконной вырубкой леса, незаконной охотой и коррупционными действиями в природоохранных госучреждениях КР с момента независимости Кыргызстана; </li> </ul> <ul> <li>ужесточить все взаимосвязанные законодательства об охране лесов, ввести уголовную ответственность за незаконную вырубку всех типов лесов, а не только ореховых и арчовых; </li> </ul> <ul> <li>реформировать ГАООСиЛХ ПК КР и все связанные с ним вышестоящие и нижестоящие гос- и территориальные институты власти; </li> </ul> <ul> <li>ввести мораторий на охоту диких животных до 2022 года и ужесточить наказание до уголовного за все факты, вне зависимости от времени правонарушения; </li> </ul> <ul> <li>запретить въезд и коммерческую эксплуатацию на территории Кыргызстана передвижных океанариумов (дельфинариев), передвижных зверинцев и цирковых трупп с использованием диких и одомашненных животных; </li> </ul> <ul> <li>разработать и реализовать госпрограмму по посадке быстрорастущего леса для решения проблемы отсутствия древесины и для восстановления уже истребленного леса; </li> </ul> <ul> <li>разработать госпрограмму по экологическому воспитанию в яслях, детских садах, школах, университетах, технических учебных заведениях; </li> </ul> <ul> <li>повсеместно поддерживать создание юннатских кружков, уроков юных натуралистов, воспитание и повсеместную мобилизацию зеленых патрулей. </li> </ul> Сбор подписей ведется www.сhange.org.