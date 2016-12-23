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Отец насиловал дочерей. Чиновники утверждают, что отреагировали вовремя

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42217_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398981-ru.html

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Омбудсмен взял на контроль дело об изнасиловании девочек своим отцом

Отец насиловал дочерей. Правозащитники взяли дело на контроль

23 декабря 2016, 12:38       Комментарии

Управление социального развития (УСР) Кеминского района Чуйской области уточняет информацию о двух маленьких девочках, которых насиловал отец.
Накануне в аппарате омбудсмена сообщали, что факты неоднократного сексуального насилия со стороны отца были известны бабушке и дедушке еще с 2013 года.
"Бабушка девочек сама обратилась в РОВД с заявлением на своего сына 8 ноября 2016 года. В тот же день отец девочек был допрошен в присутствии начальника и сотрудников УСР Кеминского района. После сотрудники УСР сопроводили девочек в больницу на экспертизу и провели беседу с ними и их тетей", - говорится в сообщении.
Отдел по защите семьи и детей сразу разработал индивидуальный план. И уже на следующий день после обращения бабушки девочек записали на прием к психологу в Центр помощи детям.
По словам бабушки, младшую девочку мать в мае отправила на маршрутке к отцу и после этого ни разу не навестила. Во время подворового обследования социальным работником аыйл окмоту этой семьи для постановки на учет бабушка заверила, что девочка проживает с ней временно.
В настоящее время УСР активно разыскивает мать детей. Кроме того, одному ребенку было сделано свидетельство о рождении.
"Прокуратура района подала исковое заявление в суд о лишении родительских прав. И только спустя месяц семью посетили сотрудники института омбудсмена", - подчеркивают в пресс-службе Минсоцразвития.
В управлении отмечают, что вся работа проводилась в рамках статьи 20 Закона "О социально-правовой защите от насилия в семье". Она гласит, что при оказании социально-правовой помощи пострадавшим от семейного насилия вся полученная информация относительно состояния здоровья, условий жизни и другая, относящаяся к личной тайне либо к частной жизни, охраняется законом.
"Лица, которым в силу служебного положения стала известна конфиденциальная информация о семье, в которой произошло насилие, или в отношении отдельных ее членов, полученная в ходе оказания социально-правовой защиты, не имеют права распространять ее, кроме случаев, предусмотренных законом", - подчеркивают в ведомстве.
"Соответственно, распространение данной информации могло и до сих пор может навредить как самим девочкам, так и всей семье, включая брата девочек", - говорится в сообщении.

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