Меры по реформированию ОВД не реализованы полностью, недостаточно контроля со стороны парламента, - "За реформы и результат"

23 декабря 2016, 12:27 Комментарии

Меры по реформированию органов внутренних дел Кыргызстана в полной мере не были реализованы прежде всего по тем направлениям, которые вызывали сопротивление ведомства. Об этом сообщила ассистент по мониторингу Гражданского союза "За реформы и результат" Айсулуу Алымбек кызы 23 декабря на форуме по оценке реформы милиции.

Она привела выводы Гражданского союза по результатам оценки хода реформирования ОВД. По ее словам, присутствует монополия МВД на процессы выработки решений в рамках реформы, доминирование видения ведомства. "Отсутствует политическая воля и интерес со стороны депутатского корпуса. Кроме того, недостаточный контроль за реализацией реформы, в том числе со стороны парламент", - сказала она.

Представитель МВД Шамшыбек Мамыров возмутился выводами Гражданского союза, в частности, о недостаточном контроле со стороны парламента. "Я не согласен с этими выводами. Я думаю, что в 2014-2015 годах процесс реформы правоохранительных органов был самым результативным со стороны парламенты. Были проведены несколько заседаний на тему реформирования ОВД. У вас, видно, слабая коммуникация. На каких данных делались эти выводы?" - обратился он к представителям "За реформы и результат".

На что координатор Гражданского союза Тимур Шайхутдинов ответил, что опрашивались депутаты Жогорку Кенеша. "Многие из них не знают, что в программах есть нормы, которые определяют реформы милиции. Кроме эпизодических лозунгов, кроме двух-трех депутатов, мы интереса у депутатов не заметили. Мы не видим, что решения реализуются", - сказал он.