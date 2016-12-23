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Женская сборная по футболу Кыргызстана проиграла Мьянме на второй игре отборочного раунда Чемпионата Азии-2017

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/zhensk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398979-ru.html

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23 декабря 2016, 12:15       Комментарии

Во втором матче отборочного раунда в группе "С" Чемпионата Азии-2017 среди девушек, соперником подопечных Гульбары Уматалиевой стала сборная из Мьянмы, игра закончилась со счетом 4:0 в пользу принимающей страны. Об этом сообщает Федерация футбола КР.
"Матч начался активными атаками хозяек турнира, но защита умело их отражала. На 22 минуте после навеса в штрафную кыргызстанской сборной, Адинай Кылычбек кызы вынесла мяч с ленточки ворот, однако повторный удар вратарь нашей сборной Ангелина Гайер отбить не смогла и мяч влетел в ворота от ее ног. С минимальным перевесом сборной Мьянмы закончился первый тайм. Во втором тайме с разницей в пять минут еще три гола влетели в ворота кыргызстанской команды", — сообщает федерация.
После двух матчей на вершине турнирной таблицы группы "С" расположилась команда из Таиланда, Мьянма на втором месте, Кыргызстан занимает третью строчку, а Палестина соответственно на четвертом.
Матчи третьего тура состоятся завтра 24 декабря. Таиланд и Мьянма будут выяснять, кто же займет первое место в группе. А девушки из Кыргызстана проверят на прочность команду их Палестины.

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