Женская сборная по футболу Кыргызстана проиграла Мьянме на второй игре отборочного раунда Чемпионата Азии-2017

23 декабря 2016, 12:15 Комментарии

Во втором матче отборочного раунда в группе "С" Чемпионата Азии-2017 среди девушек, соперником подопечных Гульбары Уматалиевой стала сборная из Мьянмы, игра закончилась со счетом 4:0 в пользу принимающей страны. Об этом сообщает Федерация футбола КР.

"Матч начался активными атаками хозяек турнира, но защита умело их отражала. На 22 минуте после навеса в штрафную кыргызстанской сборной, Адинай Кылычбек кызы вынесла мяч с ленточки ворот, однако повторный удар вратарь нашей сборной Ангелина Гайер отбить не смогла и мяч влетел в ворота от ее ног. С минимальным перевесом сборной Мьянмы закончился первый тайм. Во втором тайме с разницей в пять минут еще три гола влетели в ворота кыргызстанской команды", — сообщает федерация.

После двух матчей на вершине турнирной таблицы группы "С" расположилась команда из Таиланда, Мьянма на втором месте, Кыргызстан занимает третью строчку, а Палестина соответственно на четвертом.

Матчи третьего тура состоятся завтра 24 декабря. Таиланд и Мьянма будут выяснять, кто же займет первое место в группе. А девушки из Кыргызстана проверят на прочность команду их Палестины.