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Между Кыргызстаном и Ираном хотят открыть прямой рейс

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352633_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398978-ru.html

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23 декабря 2016, 11:37       Комментарии

Президенты Кыргызстана и Ирана поручили МИД обеих стран внести предложения по бизнесу. Об сегодня, 23 декабря, в рамках визита иранского лидера Хасана Роухани сообщил Алмазбек Атамбаев. 
По его словам, важным вопросом является также внедрение прямого рейса между КР  и Ираном.
"Мы договорились активизировать торгово-экономическое сотрудничество. МИД поручено в течение месяца внести предложения по облегчению визового режима. На наш взгляд, наиболее перспективными направлениями сотрудничества являются участие иранской стороны в строительстве ГЭС. Президент Ирана обещал дать поручение иранской фирме заняться этим вопросом. Также мы намерены наладить сотрудничество в сферах сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, транспорта и коммуникаций. И конечно же, нам необходимо открыть прямой авиарейс. Мы надеемся, что в течение месяца МИД внесут предложения по облегчению визового режима между бизнесом и туристическими группами", - сказал Атамбаев.

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