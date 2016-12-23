Между Кыргызстаном и Ираном хотят открыть прямой рейс

23 декабря 2016, 11:37 Комментарии

Президенты Кыргызстана и Ирана поручили МИД обеих стран внести предложения по бизнесу. Об сегодня, 23 декабря, в рамках визита иранского лидера Хасана Роухани сообщил Алмазбек Атамбаев.

По его словам, важным вопросом является также внедрение прямого рейса между КР и Ираном.

"Мы договорились активизировать торгово-экономическое сотрудничество. МИД поручено в течение месяца внести предложения по облегчению визового режима. На наш взгляд, наиболее перспективными направлениями сотрудничества являются участие иранской стороны в строительстве ГЭС. Президент Ирана обещал дать поручение иранской фирме заняться этим вопросом. Также мы намерены наладить сотрудничество в сферах сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, транспорта и коммуникаций. И конечно же, нам необходимо открыть прямой авиарейс. Мы надеемся, что в течение месяца МИД внесут предложения по облегчению визового режима между бизнесом и туристическими группами", - сказал Атамбаев.