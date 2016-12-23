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Среди пострадавших при взрыве в московском метро нет кыргызских мигрантов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352626_sr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398975-ru.html

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23 декабря 2016, 11:48       Комментарии

Среди пострадавших при взрыве в московском метро нет граждан Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе кыргызского посольства в Москве.
"По информации представителей МЧС РФ и Городской клинической больницы № 36 города Москвы, куда были доставлены пострадавшие, граждане Кыргызстана среди них не значатся", - отметили в посольстве.
Напомним, вчера, 22 декабря, примерно в 10.00 по московскому времени в переходе у станции московского метро "Коломенская" взорвался газовый баллон. В результате взрыва пострадали семь человек, все они доставлены в больницу.
Отметим, в Москве проживает наибольшее количество кыргызских мигрантов.

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