Атамбаев предлагает Ирану обмениваться информацией по терроризму

23 декабря 2016, 11:53 Комментарии

Кыргызстан осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях. Об этом сегодня, 23 декабря, в рамках визита президента Ирана Хасана Роухани заявил глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По его словам кырызская сторона отмечает недопустимость отождествления терроризма с какой-либо нацией, культурой или религией и недопустимость исламофобии.

"В связи нарастающей угрозой терроризма и неоднозначной ситуацией в Афганистане необходима консолидация всех заинтересованных сторон для поддержания стабильности и мира. И в этом плане нам надо усилить взаимодействие в области безопасности - обмениваться информацией по терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков", - сказал Атамбаев.