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Атамбаев предлагает Ирану обмениваться информацией по терроризму

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352637_at...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398973-ru.html

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23 декабря 2016, 11:53       Комментарии

Кыргызстан осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях. Об этом сегодня, 23 декабря, в рамках визита президента Ирана Хасана Роухани заявил глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.
По его словам кырызская сторона отмечает недопустимость отождествления терроризма с какой-либо нацией, культурой или религией и недопустимость исламофобии.
"В связи нарастающей угрозой терроризма и неоднозначной ситуацией в Афганистане необходима консолидация всех заинтересованных сторон для поддержания стабильности и мира.  И в этом плане нам надо усилить взаимодействие в области безопасности - обмениваться информацией по терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков", - сказал Атамбаев.

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