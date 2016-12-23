В "Кыргызалтыне" опровергли слова депутата о предприятии как бесполезном

23 декабря 2016, 12:10 Комментарии

С высказыванием о том, что "Кыргызалтын" не приносит пользу для бюджета страны, компания категорически не согласна. Недавно в прессе прошла информация с предложением депутата партии "Кыргызстан" Кубанычбека Нурматова закрыть предприятие "Кыргызалтын" как не приносящее пользу стране, в т.ч. и денежные средства в бюджет КР.

ОАО "Кыргызалтын" считает подобные высказывания не соответствующими действительности и представляет общественности следующие факты о своей деятельности в уходящем 2016 году.

Общая численность сотрудников ОАО "Кыргызалтын" со всеми филиалами составляет 2 218 человек.

Это весь коллектив ОАО "Кыргызалтын" с учетом четырех производственных филиалов, трех структурных подразделений и трех непрофильных филиалов компании.

Всех их ОАО "Кыргызалтын" обеспечивает работой со дня основания, и, в случае если закрыть предприятие по предложению депутата, то эти 2 218 человек могут завтра остаться без работы и без средств к существованию.

Также компания является одним из крупных налогоплательщиков в Кыргызской Республике.

С высказыванием о том, что "Кыргызалтын" не приносит пользу бюджету страны, компания категорически не согласна. Только в 2016 году по итогам 9 месяцев компания перечислила в бюджет Кыргызской Республики в виде налогов и иных платежей 708,9 млн сомов. Из них 290 млн сомов были перечислены в счет налогов и обязательных отчислений в Социальный фонд Кыргызской Республики.

Стоит отметить также, что "Кыргызалтын" досрочно выплатил более 232, 2 млн сомов оплаты бюджетной ссуды, которая должна была быть погашена только в 2017 году.

В 2016 году ОАО "Кыргызалтын" вышел с чистой прибылью в 321 млн сомов.

В 2016 году уменьшилась кредиторская задолженность ОАО "Кыргызалтын". Если в 2015 году она составляла более 60 млн сомов, то на сегодня – 30 млн сомов.

В 2016 году "Кыргызалтын" выиграл суд по четырем искам об аресте акций в "Центерра". Были высвобождены акции и дивиденды, 6 млн долларов вернулись в виде ссуды в бюджет КР.

Кроме того, в системе ОАО "Кыргызалтын" функционирует работу единственного в Кыргызской Республике Аффинажного завода, который в этом году получил прибыль в 132,5 млн сомов, что на 84,1 млн сомов больше прошлогодних показателей, или в 1,5 раза.

На сегодняшний день ситуация как в ОАО "Кыргызалтын", так и на производственных филиалах по сравнению с прошлыми годами пошла на выравнивание.

Конечно, проблемы в филиалах по-прежнему имеются – старое оборудование, сокращение минерально-сырьевой базы. Однако эти проблемы возникли не вчера, а копились на протяжении нескольких лет. Все производственные филиалы работают дольше положенного срока, оборудование там не менялось с самого их открытия.

Тем не менее ОАО "Кыргызалтын" принимает все возможные меры для того, чтобы предприятия работали, и люди на местах были обеспечены работой.

К примеру, комбинат "Макмалзолото" должен был закрыться еще в 1998 году, но работает до сегодняшнего дня. У "Макмалзолото" есть перспективы для дальнейшего развития, однако для этого необходимы инвестиционные финансовые вливания (на примере Терексайского рудника).

На сегодняшний день ведутся интенсивные переговоры с потенциальными инвесторами, обладающими необходимыми технологическими и финансовыми ресурсами для полной модернизации золотоизвлекательной фабрики и организации производства на комбинате "Макмалзолото".

На данный момент интерес к месторождению проявили 3 компании. С одной из них можно будет создать совместное предприятие на примере Терексайского рудника.

Стоит отметить, что "Кыргызалтын" уже 4 года ждет разрешения правительства Кыргызской Республики на разработку месторождения Кылдоо. Именно этот пункт является одним из важнейших для будущих инвесторов.

Сейчас на комбинате "Макмалзолото" работают около 1000 человек. Средняя заработная плата сотрудников комбината составляет более 19 тысяч сомов. Среднемесячная заработная плата работников на руднике составляет около 29 тысяч сомов, всего на руднике сейчас работает 370 человек. Почти каждый третий житель Тогуз-Тороуского района трудится там.

Комбинат "Макмалзолото" – градообразующее предприятие Тогуз-Тороуского района. Ежемесячно комбинатом "Макмалзолото" со дня своего основания и по сегодняшний день перечисляются налоги в бюджет Тогуз-Тороуского района, на 95% формируя его.

Только за 9 месяцев 2016 года производственный филиал ОАО "Кыргызалтын" комбинат "Макмалзолото" перечислил в местный бюджет Тогуз-Тороуского района в виде налогов и других обязательных выплат 53021,8 тыс. сомов. Отчисления комбината "Макмалзолото" в Социальный фонд Кыргызской Республики за 9 месяцев текущего года составили 42834,9 тыс. сомов.

В целом за 9 месяцев 2016 года комбинатом в государственную казну, с учетом отчислений в Социальный фонд Кыргызской Республики, было перечислено 95856,7 тыс. сомов.

За 9 месяцев текущего года сотрудникам комбината "Макмалзолото" было выплачено в виде заработной платы 174 626,7 тыс. сомов. Заработные платы выплачиваются всем работникам без задержек, вовремя.

Хотелось бы напомнить также, что 27 ноября 2015 года ОсОО "Эти БакырТерексай" выиграло конкурс на разработку месторождений золота и сурьмы Тереккан, Перевальное и Терек в Джалал-Абадской области, предложив 20 миллионов долларов и наиболее приемлемые условия. Создано совместное предприятие "Эти БакырТерексай". Внесенные компанией20 млн. долларов были внесены в бюджет Кыргызской Республики – как плата за лицензию.

На реализацию проектов социально-экономического развития Терек – Сайского айыл окмоту турецкие инвесторы выделили около 202, 5 миллионов долларов на 2015-2016 гг.

Работы на руднике ведутся полным ходом. Завершается строительство обогатительной фабрики, ее ввод в эксплуатацию запланирован на январь 2017 года. Завозится новое оборудование, необходимая техника для производственных нужд.Более 80% работников уже сейчас составляют местные жители. На руднике создаются все необходимые условия. Добывать на нем золото планируется уже через 3 года. В этом году инвесторы согласно плану уже начали строительство дороги внутри поселка Терексай – из 7 км необходимых дорог уже проложили 4 км.