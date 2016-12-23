Иран намерен развивать сотрудничество в банковской сфере в Кыргызстане

23 декабря 2016, 12:15 Комментарии

Иран намерен развивать сотрудничество в банковской сфере между двумя странами. Об этом сегодня, 23 декабря, в ходе встречи с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым сообщил глава Исламской Республики Иран Хасан Роухани.

По его словам, в ходе двусторонней встречи стороны приняли решение по вопросу облегчения выдачи виз, особенно для представителей бизнеса.

"Любые инвестиции, предпринимательская деятельность, импорт и экспорт основываются на банковских отношениях. Для развития экономических отношений, нам необходимо улучшить банковские связи между двумя странами. Иран уделяет важное значение развитию отношений со странами Центральной Азии, в том числе и Кыргызстаном", - сказал Роухани.

Он отметил, что Иран стал одной из первых стран, поддержавших независимость Кыргызстана.

"Мы заинтересованы в том, чтобы наши отношения укреплялись. Для их развития мы приняли решение об устранении существующих препятствий и создании преференций", - добавил Роухани.