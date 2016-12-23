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Новости Кыргызстана

Атамбаев предлагает Ирану обмениваться информацией по терроризмуАтамбаев предлагает Ирану обмениваться информацией по терроризмуСреди пострадавших при взрыве в московском метро нет кыргызских мигрантовСреди пострадавших при взрыве в московском метро нет кыргызских мигрантов

Кыргызстан поддерживает желание Ирана вступить в ШОС

Источник:
http://24.kg/vlast/42214_kyirg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398968-ru.html

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Спасите Кыргызстан. Обращение к высшим лицам страны

23 декабря 2016, 11:52       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на встрече с главой Ирана Хасаном Роухани заявил, что присоединение Ирана к Шанхайской организации сотрудничества укрепит ее авторитет.
Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что визит иранского коллеги в Кыргызстан проходит в духе взаимопонимания. Он добавил, что в следующем году Иран и Кыргызстан отметят 25-летний юбилей установления двусторонних отношений.
Хасан Роухани отметил, что сегодня принята стратегическая программа сотрудничества на 10 лет, параметры которой обсуждались в рамках визита Алмазбека Атамбаева в Тегеран в 2015 году.
Президент КР подчеркнул, что есть все предпосылки для углубления и активизации отношений в экономическом плане, политических разногласий у стран нет, а позиции по многим международным вопросам схожи.
В заключение Хасан Роухани подтвердил готовность Ирана помочь Кыргызстану с возведением ГЭС.

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