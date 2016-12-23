Кыргызстан поддерживает желание Ирана вступить в ШОС

23 декабря 2016, 11:52 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на встрече с главой Ирана Хасаном Роухани заявил, что присоединение Ирана к Шанхайской организации сотрудничества укрепит ее авторитет.

Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что визит иранского коллеги в Кыргызстан проходит в духе взаимопонимания. Он добавил, что в следующем году Иран и Кыргызстан отметят 25-летний юбилей установления двусторонних отношений.

Хасан Роухани отметил, что сегодня принята стратегическая программа сотрудничества на 10 лет, параметры которой обсуждались в рамках визита Алмазбека Атамбаева в Тегеран в 2015 году.

Президент КР подчеркнул, что есть все предпосылки для углубления и активизации отношений в экономическом плане, политических разногласий у стран нет, а позиции по многим международным вопросам схожи.

В заключение Хасан Роухани подтвердил готовность Ирана помочь Кыргызстану с возведением ГЭС.