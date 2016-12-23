Мы отмечаем недопустимость отожествления терроризма с какой-либо нацией, - А.Атамбаев

23 декабря 2016, 11:45 Комментарии

Мы отмечаем недопустимость отожествление терроризма с какой-либо нацией, культурой, религией, недопустимость исламофобии, сказал в госрезиденции "Ала-Арча" 23 декабря на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани президент Алмазбек Атамбаев.

По его словам, Кыргызстан выражает озабоченность ростом радикализма, экстремизма и усилению подрывных действий террористических организаций в регионе.

"Мы решительно осуждаем терроризм во всех формах и проявлениях. В связи с нарастающей угрозой терроризма и неоднозначной перспективой развития ситуации в Афганистане необходима консолидация всех заинтересованных сторон для поддержания стабильности и мира, в этом плане нам надо усилить взаимодействие в области безопасности, обмениваться информацией по терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков", - сказал он.