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Все страны региона должны помочь друг другу, чтобы победить этого монстра - терроризм, - президент Ирана Х.РоуханиВсе страны региона должны помочь друг другу, чтобы победить этого монстра - терроризм, - президент Ирана Х.РоуханиАтамбаев поблагодарил Иран за активное участие в Играх кочевниковАтамбаев поблагодарил Иран за активное участие в Играх кочевников

У нас с Ираном общие культурные и исторические корни, - А.Атамбаев

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398966-ru.html

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23 декабря 2016, 12:01       Комментарии

Очень важным для нас является культурно-гуманитарная сотрудничество, потому что у нас общие культурные и исторические корни, сказал в госрезиденции "Ала-Арча" 23 декабря на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани президент Алмазбек Атамбаев.
"Хочу воспользоваться случаем и поблагодарить иранскую сторону за активное участие во Вторых Всемирных играх кочевников, которые прошли в сентябре. Именно подобные мероприятия способствуют укреплению дружбы между нашими народами. Я уверен, что сегодняшний визит Х.Роухани откроет новую страницу в наших отношениях", - сказал А.Атамбаев.
"Сегодня мы примем программу сотрудничества на предстоящие 10 лет. Полагаю, что эта долгосрочная программа будет устойчивой основой для развития дальнейших двусторонних кыргызско-иранских отношений", - отметил глава государства.

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