У нас с Ираном общие культурные и исторические корни, - А.Атамбаев

23 декабря 2016, 12:01 Комментарии

Очень важным для нас является культурно-гуманитарная сотрудничество, потому что у нас общие культурные и исторические корни, сказал в госрезиденции "Ала-Арча" 23 декабря на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани президент Алмазбек Атамбаев.

"Хочу воспользоваться случаем и поблагодарить иранскую сторону за активное участие во Вторых Всемирных играх кочевников, которые прошли в сентябре. Именно подобные мероприятия способствуют укреплению дружбы между нашими народами. Я уверен, что сегодняшний визит Х.Роухани откроет новую страницу в наших отношениях", - сказал А.Атамбаев.

"Сегодня мы примем программу сотрудничества на предстоящие 10 лет. Полагаю, что эта долгосрочная программа будет устойчивой основой для развития дальнейших двусторонних кыргызско-иранских отношений", - отметил глава государства.