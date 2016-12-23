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В "Кыргызалтыне" опровергли слова депутата о предприятии как бесполезномВ "Кыргызалтыне" опровергли слова депутата о предприятии как бесполезномУ нас с Ираном общие культурные и исторические корни, - А.АтамбаевУ нас с Ираном общие культурные и исторические корни, - А.Атамбаев

Все страны региона должны помочь друг другу, чтобы победить этого монстра - терроризм, - президент Ирана Х.Роухани

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398965-ru.html

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У Ирана есть огромный опыт в борьбе с терроризмом, мы готовы Кыргызстану помочь в этом вопросе, - президент Х.Роухани

23 декабря 2016, 12:06       Комментарии

Президент Ирана Хасан Роухани 23 декабря на встрече с президентом Алмазбеком Атамбаевым в госрезиденции "Ала-Арча" затронул тему терроризма.
"В переговорах мы говорили о терроризме, незаконном обороте наркотиков, где мы можем иметь активное сотрудничество и обмениваться данными, чтобы искоренить это зло. Выделю терроризм, который сегодня мы видим в Ираке, Сирии. Все страны региона должны помочь друг другу, чтобы победить этого монстра, чтобы видеть мир и процветание этих стран", - сказал он.

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