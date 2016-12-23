Все страны региона должны помочь друг другу, чтобы победить этого монстра - терроризм, - президент Ирана Х.Роухани

23 декабря 2016, 12:06 Комментарии

Президент Ирана Хасан Роухани 23 декабря на встрече с президентом Алмазбеком Атамбаевым в госрезиденции "Ала-Арча" затронул тему терроризма.

"В переговорах мы говорили о терроризме, незаконном обороте наркотиков, где мы можем иметь активное сотрудничество и обмениваться данными, чтобы искоренить это зло. Выделю терроризм, который сегодня мы видим в Ираке, Сирии. Все страны региона должны помочь друг другу, чтобы победить этого монстра, чтобы видеть мир и процветание этих стран", - сказал он.