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Больше половины милиционеров КР чрезмерно зависимы от руководства, решение об их увольнении могут приниматься единолично, - "За реформы и результат"

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398964-ru.html

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В МВД назвали причину увольнения начальника ГОВД Каракола

23 декабря 2016, 11:45       Комментарии

70,8% опрошенных сотрудников милиции отметили чрезмерную зависимость от руководства. Об этом сообщила ассистент по мониторингу Гражданского союза "За реформы и результат" Айсулуу Алымбек кызы 23 декабря на форуме по оценке реформы милиции.
По ее словам, в рамках реформирования системы ОВД были предусмотрены системные изменения в кадровой работе. "В том числе через создание прозрачных механизмов подбора, комплектования и расстановки кадров. Например, открытого конкурсного набора на должности, осуществляемого отборочной комиссией. По данному вопросу в ноябре 2014 года правительство утвердило положение о порядке проведения конкурса на замещение должностей начальствующего состава органов внутренних дел КР", - сказал она.
Однако, как отметила А.Алымбек кызы, перечень должностей, отбираемых через конкурс, был сокращен и распространен только на профессорско-преподавательский состав учебных заведений МВД и службы, которые обеспечивают безопасность дорожного движения.
Также она заявила, что действующая кадровая политика в системе ОВД позволяет руководителями принимать единоличные решения о назначениях, перемещении и увольнении сотрудников. "Чрезмерную зависимость от руководства подчеркивают и сами сотрудники", - сказала она.

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