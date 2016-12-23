Больше половины милиционеров КР чрезмерно зависимы от руководства, решение об их увольнении могут приниматься единолично, - "За реформы и результат"

23 декабря 2016, 11:45 Комментарии

70,8% опрошенных сотрудников милиции отметили чрезмерную зависимость от руководства. Об этом сообщила ассистент по мониторингу Гражданского союза "За реформы и результат" Айсулуу Алымбек кызы 23 декабря на форуме по оценке реформы милиции.

По ее словам, в рамках реформирования системы ОВД были предусмотрены системные изменения в кадровой работе. "В том числе через создание прозрачных механизмов подбора, комплектования и расстановки кадров. Например, открытого конкурсного набора на должности, осуществляемого отборочной комиссией. По данному вопросу в ноябре 2014 года правительство утвердило положение о порядке проведения конкурса на замещение должностей начальствующего состава органов внутренних дел КР", - сказал она.

Однако, как отметила А.Алымбек кызы, перечень должностей, отбираемых через конкурс, был сокращен и распространен только на профессорско-преподавательский состав учебных заведений МВД и службы, которые обеспечивают безопасность дорожного движения.

Также она заявила, что действующая кадровая политика в системе ОВД позволяет руководителями принимать единоличные решения о назначениях, перемещении и увольнении сотрудников. "Чрезмерную зависимость от руководства подчеркивают и сами сотрудники", - сказала она.