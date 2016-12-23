Лавина закрыла проезд для всех машин по трассе Бишкек — Ош

23 декабря 2016, 11:44 Комментарии

БИШКЕК, 23 дек - Sputnik. Из-за лавины на посту "Сосновка" (трасса Бишкек - Ош) введено ограничение проезда для всех автомобилей, сообщила пресс-служба МЧС.

Лавина сошла на 224-м километре автодороги. Снежной массой на обочину снесло грузовой Mercedes. Люди в машине не пострадали.

Было принято решение о введении с 10.00 ограничения на проезд для всех авто - легковых и грузовых. Данный участок трассы, по предварительной информации, будет закрыт в течение 5-6 часов.

Ночью на дороге уже вводили временный запрет (до пяти утра) на проезд всех автомобилей из-за ухудшения погодных условий.