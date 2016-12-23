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Лавина закрыла проезд для всех машин по трассе Бишкек — Ош

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/incidents...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398962-ru.html

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На 177 км дороги Ош—Сара-Таш—Эркештам сошла снежная лавина, проезд на участке закрыт

23 декабря 2016, 11:44       Комментарии

БИШКЕК, 23 дек - Sputnik. Из-за лавины на посту "Сосновка" (трасса Бишкек - Ош) введено ограничение проезда для всех автомобилей, сообщила пресс-служба МЧС.
Лавина сошла на 224-м километре автодороги. Снежной массой на обочину снесло грузовой Mercedes. Люди в машине не пострадали.
Было принято решение о введении с 10.00 ограничения на проезд для всех авто - легковых и грузовых. Данный участок трассы, по предварительной информации, будет закрыт в течение 5-6 часов.
Ночью на дороге уже вводили временный запрет (до пяти утра) на проезд всех автомобилей из-за ухудшения погодных условий.

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