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Водитель Mercedes не уехал после первой лавины, его накрыло второй

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/incidents...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398961-ru.html

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23 декабря 2016, 11:55       Комментарии

БИШКЕК, 23 дек - Sputnik. Водитель грузовой машины Mercedes во второй раз за пятничное утро попал под сход снежной лавины на трассе Бишкек - Ош, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог КР.
Ранее говорилось, что примерно в 9.35 часов утра на трассе Бишкек - Ош лавина снесла грузовой автомобиль Mercedes с пассажирами. Никто не пострадал.
"На 224 км автодороги Бишкек - Ош в 10.40 утра в пятницу сошла вторая лавина. Лавина снесла грузовую машину Mersedec, водитель которого отказался уехать с места и ждал своего друга. Водителя удалось вытащить, он не пострадал", - говорится в сообщении.
Длина лавины составила 150 метров, ширина - 12 м, высота - 3 м, объем снега - 5-6 тысяч кубических метров.
Участок для движения транспорта закрыт. На месте для расчистки снега привлечена спецтехника.

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