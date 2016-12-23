Водитель Mercedes не уехал после первой лавины, его накрыло второй

23 декабря 2016, 11:55 Комментарии

БИШКЕК, 23 дек - Sputnik. Водитель грузовой машины Mercedes во второй раз за пятничное утро попал под сход снежной лавины на трассе Бишкек - Ош, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог КР.

Ранее говорилось, что примерно в 9.35 часов утра на трассе Бишкек - Ош лавина снесла грузовой автомобиль Mercedes с пассажирами. Никто не пострадал.

"На 224 км автодороги Бишкек - Ош в 10.40 утра в пятницу сошла вторая лавина. Лавина снесла грузовую машину Mersedec, водитель которого отказался уехать с места и ждал своего друга. Водителя удалось вытащить, он не пострадал", - говорится в сообщении.

Длина лавины составила 150 метров, ширина - 12 м, высота - 3 м, объем снега - 5-6 тысяч кубических метров.

Участок для движения транспорта закрыт. На месте для расчистки снега привлечена спецтехника.