Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий за неделю обслужила 146 ЛОВЗ

23 декабря 2016, 11:39 Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Кабар/. Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий за неделю обслужила 146 лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда и социального развития КР.

"За неделю в учреждение обратились 146 граждан с ограниченными возможностями здоровья, из них 9 человек нуждались в протезе, 79 человек протезно-ортопедической обуви и остальные 58 граждан протезно-ортопедических изделиях как корсет-бандаж, а также ортопедической стельки", - рассказал директор РУПОИ Утан Жунушов.

Он также отметил, что в РУПОИ внедрено устройство под названием "Джумабекова" для лечения дисплазии тазабедренного сустава у детей, которое разработано Бишкекским научно-исследовательским центром травматологии и ортопедии.