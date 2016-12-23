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Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий за неделю обслужила 146 ЛОВЗ

Источник:
http://kabar.kg/health/full/11...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398959-ru.html

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23 декабря 2016, 11:39       Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Кабар/. Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий за неделю обслужила 146 лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда и социального развития КР.
"За неделю в учреждение обратились 146 граждан с ограниченными возможностями здоровья, из них 9 человек нуждались в протезе, 79 человек протезно-ортопедической обуви и остальные 58 граждан протезно-ортопедических изделиях как корсет-бандаж, а также ортопедической стельки", - рассказал директор РУПОИ Утан Жунушов.
Он также отметил, что в РУПОИ внедрено устройство под названием "Джумабекова" для лечения дисплазии тазабедренного сустава у детей, которое разработано Бишкекским научно-исследовательским центром травматологии и ортопедии.

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