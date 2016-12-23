Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4177 (+0.0091) 
Евро: 72.4790 (+0.2941) 
Золото: 36.35 $/гр (-0.12) 
Серебро: 0.51 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
небольшой снег 
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Китае построили 34-метрового снеговикаВ Китае построили 34-метрового снеговикаЛавина закрыла проезд для всех машин по трассе Бишкек — ОшЛавина закрыла проезд для всех машин по трассе Бишкек — Ош

Международный аэропорт "Ош" 23 декабря в 10:30 начал работать по фактической погоде

Источник:
http://kabar.kg/regions/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398958-ru.html

Похожие новости

Школьница Амина Нурланова будет представлять Кыргызстан на международном конкурсе красоты "Мисс Эко Вселенная 2017" в Египте

ГНС и бизнес-сообщество совместно выработают антикоррупционные меры-2017?

Международный аэропорт "Ош" 23 декабря с 10.30 работает по фактической погоде. Уточняйте время вылета в справочной

II Всемирные игры кочевников получили международное признание

Налоговая предлагает бизнесу совместно выработать антикоррупционные мероприятия

23 декабря 2016, 11:45       Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Кабар/. Международный аэропорт "Ош" 23 декабря в 10:30 начал работать по фактической погоде. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО "Международный аэропорт "Манас".
Так, на 11:30 из аэропорта "Ош" вылетели уже два рейса.
Напомним, город Ош 23 декабря окутал густой туман, и аэропорт был закрыт по метеоусловиям ранним утром.
"Уважаемые пассажиры! Просим вас звонить в справочную аэропорта "Ош" по номеру 0(3222)90101 и уточнять рейсы. Приносим свои извинения и просим отнестись к сложившейся ситуации с пониманием", - говорится в сообщении.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум