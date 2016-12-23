23 декабря 2016, 11:45 Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Кабар/. Международный аэропорт "Ош" 23 декабря в 10:30 начал работать по фактической погоде. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО "Международный аэропорт "Манас".

Так, на 11:30 из аэропорта "Ош" вылетели уже два рейса.

Напомним, город Ош 23 декабря окутал густой туман, и аэропорт был закрыт по метеоусловиям ранним утром.

"Уважаемые пассажиры! Просим вас звонить в справочную аэропорта "Ош" по номеру 0(3222)90101 и уточнять рейсы. Приносим свои извинения и просим отнестись к сложившейся ситуации с пониманием", - говорится в сообщении.